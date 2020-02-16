Коронавірус: за добу померли 142 людини
Про це повідомив у неділю Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР, пише Regoinews.
Згідно з останніми офіційними даними, під наглядом медиків у країні залишаються понад 158 тисяч осіб, що мали тісний контакт з інфікованими. У важкому стані в медичних установах перебувають понад 11,2 тисяч пацієнтів. У Китаї також налічується більше 8,2 тисяч людей з підозрою на вірус, які перебувають на карантині.
Тим часом стало відомо, що Канада вивезе з Японії своїх громадян, які перебувають на борту круїзного лайнера "Diamond Princess", який стояв на карантині в порту Йокогами. Про це йдеться в повідомленні канадського МЗС. На судні перебувають 255 громадян країни, 15 з них заражені коронавірусом.
Незабаром до Японії з Канади вилетить спеціальний борт, який забере громадян країни. Терміни евакуації і число канадців, які будуть вивезені, не уточнюються. В Канаду привезуть тільки тих громадян, які не мають симптомів захворювання, а решта залишаться в Японії, де будуть перебувати під наглядом лікарів.
Нагадаємо, судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медогляду всіх, хто знаходиться на борту.
На борту судна перебували приблизно 3,7 тис. пасажирів і членів екіпажу з 50 країн, включаючи Україну. Двоє українців також захворіли. 17 лютого США мають евакуювати з судна близько 380 своїх громадян.
Як відомо, літак з українцями, які очікують на евакуацію з китайського міста Ухань, вилетить 18 лютого і вже 19 лютого прибуде в Україну. Раніше евакуація українців з провінції Хубей очікувалася 11 лютого.
Нагадаємо, станом на вчора вірусом інфікувалося понад 67 тисяч людей.
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