"Мюнхенський план" по Україні знову на сайті конференції

Прийнятий на Мюнхенській конференції скандальний документ "12 кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" знову опубліковано на сайті конференції. Серед підписантів – голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер

Прийнятий на Мюнхенській конференції скандальний документ "12 кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" знову опубліковано на сайті конференції. Серед підписантів – голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер

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