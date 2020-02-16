"Мюнхенський план" по Україні знову на сайті конференції
Про це повідомляє Європейська правда, пише RegioNews.
В опублікованому документі пропонують виконати 12 пунктів для "політичного вирішення конфлікту на сході України". Скандальний план зник із сайту майже одразу після публікації 14 лютого через жорстку критику світових лідерів, у тому числі США. Українське МЗС також відкинуло план "12 кроків до миру", зазначивши, що він не відповідає офіційній позиції України.
Документ, розроблений у співпраці з Росією, уникає згадок про напад Росії на Україну і стверджує, що "конфлікт на Донбасі став наслідком "катастрофічних прорахунків". Цей план передбачає відновлення співпраці з Росією без повернення Криму Україні та, в перспективі, зняття санкцій з Росії.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський прилетів до Мюнхена для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки. Під час виступу він розповів про майбутні вибори на Донбасі і в Криму.
14 лютого на Мюнхенській конференції презентували план припинення війни на Донбасі, який уникає згадок про напад Росії на Україну.
Документ розкритикували експерти Атлантичної Ради, які назвали його таким, що представляє "російську точку зору". Пізніше доповідь зняли з сайту Мюнхенській конференції.
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