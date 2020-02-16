"Слуги народу" хочуть більше влади для президента Зеленського
Про це він заявив в інтерв'ю "Прямому", пише Regionews.
"Дуже багато людей в парламенті кажуть про те, що, можливо, нам треба переходити до президентсько-парламентської, а не парламентсько-президентської форми правління. Чому вони так думають? Тому що бачать, як процеси всередині парламенту робляться, і розуміють, що з такою конфігурацією дуже важко приймати ефективні рішення", - заявив нардеп.
"Потрібна ефективність. І коли хтось умовно одноосібно приймає рішення, ефективність набагато вища, ніж колегіально консенсус знайти. І завжди не win-win виходить в кінці, а lose-lose – знаєте, всі програли, але це компромісне рішення. І от ми таких дуже багато рішень бачимо і приймаємо в парламенті, навіть маючи монобільшість", - додав Арахамія.
На його думку, система в Україні дещо "розрівноважена", що заважає державі рухатися вперед і наздогнати передові країни Європи та Азії.
Нагадаємо: згідно з Конституцією 1996 року Україна була президентсько-парламентською республікою. Зміни, внесені до Конституції під час подій Помаранчевої революції наприкінці 2004 року, передбачали перехід до парламентсько-президентської форми правління з 1 січня 2006 року.
Конституційний суд України (КСУ) 1 жовтня 2010 року визнав відповідні зміни до законодавства неконституційними, мотивуючи це порушенням процедури їх розгляду та прийняття. Таким чином в Україні була поновлена президентсько-парламентська форма правління.
Наприкінці лютого 2014 року, після відсторонення від влади Віктора Януковича Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала, що це рішення КСУ є незаконним, повернувши таким чином попередню форму правління.
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