"Слуги народу" хочуть більше влади для президента Зеленського

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив повернення конституційного ладу України до президентсько-парламентської республіки

на фото: Давід Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив повернення конституційного ладу України до президентсько-парламентської республіки

Про це він заявив в інтерв'ю "Прямому", пише Regionews.

"Дуже багато людей в парламенті кажуть про те, що, можливо, нам треба переходити до президентсько-парламентської, а не парламентсько-президентської форми правління. Чому вони так думають? Тому що бачать, як процеси всередині парламенту робляться, і розуміють, що з такою конфігурацією дуже важко приймати ефективні рішення", - заявив нардеп.

"Потрібна ефективність. І коли хтось умовно одноосібно приймає рішення, ефективність набагато вища, ніж колегіально консенсус знайти. І завжди не win-win виходить в кінці, а lose-lose – знаєте, всі програли, але це компромісне рішення. І от ми таких дуже багато рішень бачимо і приймаємо в парламенті, навіть маючи монобільшість", - додав Арахамія.

На його думку, система в Україні дещо "розрівноважена", що заважає державі рухатися вперед і наздогнати передові країни Європи та Азії.

Нагадаємо: згідно з Конституцією 1996 року Україна була президентсько-парламентською республікою. Зміни, внесені до Конституції під час подій Помаранчевої революції наприкінці 2004 року, передбачали перехід до парламентсько-президентської форми правління з 1 січня 2006 року.

Конституційний суд України (КСУ) 1 жовтня 2010 року визнав відповідні зміни до законодавства неконституційними, мотивуючи це порушенням процедури їх розгляду та прийняття. Таким чином в Україні була поновлена президентсько-парламентська форма правління.

Наприкінці лютого 2014 року, після відсторонення від влади Віктора Януковича Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала, що це рішення КСУ є незаконним, повернувши таким чином попередню форму правління.

Нагадаємо: партія "Слуга народу" змінила свій статут і зібралася на місцеві вибори