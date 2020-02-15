Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори

Партія "Слуга Народу" на з'їзді 15 лютого ухвалила новий статут, оскільки попередня редакція морально застаріла

Фото: facebook/sluganarodu.official

Партія "Слуга Народу" на з'їзді 15 лютого ухвалила новий статут, оскільки попередня редакція морально застаріла

Як передає RegioNews із посиланням на офіційну сторінку політсили у Facebook, про це заявив під час презентації документу голова партії Олександр Корнієнко.

"Саме тому було розроблено новий статут, де вдосконалені розділи, в яких ідеться про права та обов’язки партії, порядок вступу до наших лав, де врегулювали внутрішню структуру й взаємодію", - зазначив він.

За його словами, в новому статуті, дотримуючись принципу демократичної розбудови, партія поєднуєм механізми партійної централізації та децентралізацїі.

"Окрім того, буде запроваджено єдиний електронний реєстр членства партії з метою його опублікування. Ми також посилили права ревізійної комісії й пропрацювали фінансові питання з позицій відкритості й прозорості", - підкреслив Корнієнко.

Також він оголосив про участь "Слуги народу" в місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

"Ми центристи. Але це не той центризм, до якого ми звикли за час незалежності України. Коли ти не знаєш, хто ти і кажеш, що ти центрист", - запевнив Корнієнко і запропонував "український центризм як ідеологію партії".

Він визнав, що влада проводить реформи повільно. "Ми обіцяли завершення епохи брехні. Ми зробили дуже багато на центральному рівні. Але зміни просуваються не так швидко. Поки у людей багато питань. Один з варіантів відповіді на ці питання - взяти участь у місцевих виборах", - зазначив Корнієнко.

Тому на вибори партія запускає процес відкритого відбору кандидатів.

"Кожна людина матиме можливість подати пакет документів, зареєструватися на сайті, пройти відбір і стати кандидатом до обласної, міської ради чи ради ОТГ", – пояснив Корнієнко.

При цьому до Вищої ради партії обрали заступницю голови фракції в Раді Євгенію Кравчук, народних депутатів Артема Культенка, Олександра Качура, Вадима Галайчука, Анатолія Остапенка, Романа Грищука і Ольгу Коваль, а також керівника регіональної роботи на президентських і парламентських виборах Сергія Кострийчука.