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15 лютого 2020, 17:47 3

В Одесі противники незаконної забудови схилів перекрили Фонтанську дорогу (ФОТО)

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15 лютого 2020, 17:47 3
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Кілька десятків одеситів, які протестують 15 лютого проти забудови рекреаційних зон, заблокували рух по Фонтанській дорозі
Фото: dumskaya.net
Кілька десятків одеситів, які протестують 15 лютого проти забудови рекреаційних зон, заблокували рух по Фонтанській дорозі

Як передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думська", учасники акції безперервно ходять по пішохідному переходу біля будинку №78 (12-я станція Фонтану).

"Землі рекреації належать одеситам, вони повинні використовуватися для відпочинку і оздоровлення людей. В результаті тотальної забудови городяни позбавляються життєвого простору, а вулиці перетворюються на суцільний автомобільний затор", - розповіли організатори протесту.

Як зазначається, на місці перекриття присутні співробітники поліції, які організували відведення транспорту.


Одесса строительство протест митинг
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