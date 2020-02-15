В Одесі противники незаконної забудови схилів перекрили Фонтанську дорогу (ФОТО)
Кілька десятків одеситів, які протестують 15 лютого проти забудови рекреаційних зон, заблокували рух по Фонтанській дорозі
Кілька десятків одеситів, які протестують 15 лютого проти забудови рекреаційних зон, заблокували рух по Фонтанській дорозі
Як передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думська", учасники акції безперервно ходять по пішохідному переходу біля будинку №78 (12-я станція Фонтану).
"Землі рекреації належать одеситам, вони повинні використовуватися для відпочинку і оздоровлення людей. В результаті тотальної забудови городяни позбавляються життєвого простору, а вулиці перетворюються на суцільний автомобільний затор", - розповіли організатори протесту.
Як зазначається, на місці перекриття присутні співробітники поліції, які організували відведення транспорту.
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