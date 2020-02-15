В Одесі противники незаконної забудови схилів перекрили Фонтанську дорогу (ФОТО)

Кілька десятків одеситів, які протестують 15 лютого проти забудови рекреаційних зон, заблокували рух по Фонтанській дорозі

Фото: dumskaya.net

Кілька десятків одеситів, які протестують 15 лютого проти забудови рекреаційних зон, заблокували рух по Фонтанській дорозі

Як передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думська", учасники акції безперервно ходять по пішохідному переходу біля будинку №78 (12-я станція Фонтану). "Землі рекреації належать одеситам, вони повинні використовуватися для відпочинку і оздоровлення людей. В результаті тотальної забудови городяни позбавляються життєвого простору, а вулиці перетворюються на суцільний автомобільний затор", - розповіли організатори протесту. Як зазначається, на місці перекриття присутні співробітники поліції, які організували відведення транспорту.

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