Провести вибори на Донбасі без порушень неможливо - російський політтехнолог
Як повідомляє RegioNews, про це написав російський політтехнолог Олексій Чеснаков у себе в Telegram.
"Таймінг не дозволяє", - написав він.
Також Чеснаков прокоментував заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака відносно чіткого плану української влади щодо проведення виборів на окупованому Донбасі.
"Єрмак за звичкою хитає повітря, створюючи оптимістичні очікування у аудиторії там, де відповідальніше було б визнати реальні проблеми", - підкреслив він.
При цьому експерт розкритикував план "12 кроків до миру в Україні", заявивши, що документ складали люди, неглибоко занурені в специфіку українського конфлікту.
"Оскільки документ складали люди, неглибоко занурені в специфіку українського конфлікту, його соціальні і політичні аспекти і, очевидно, надумали використовувати його врегулювання для вирішення інших, більш глобальних завдань, роботу слід визнати не марною, але неефективною. Експертні оцінки цікаві, але нереалістичні", - написав він.
Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв про існування певних умов, без виконання яких вибори на окупованих територіях Донбасу неможливі. Він додав, що логічно провести місцеві вибори одночасно на всій території України.
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