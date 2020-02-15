У Міноборони розказали, коли відмовляться від строкової служби

У Міністерстві оборони України обговорюють питання про скасування строкової служби

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У Міністерстві оборони України обговорюють питання про скасування строкової служби

Як повідомили RegioNews у пресслубі відомства, можлива відмова від строкової служби розглядатиметься з урахуванням вітчизняного та іноземного досвіду.

"У подальшому можлива відмова від строкової військової служби в країні розглядатиметься виключно з урахуванням вітчизняного та іноземного досвіду комплектування збройних сил та формування мобілізаційного резерву, в комплексі з іншими питаннями – як оборонної реформи, так і змін у державі", – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначили, що поточного року, 2020-го, призов громадян на строкову службу відбуватиметься планово та у чіткій відповідності до закону.

Ці пояснення Міноборони видало через те, що 14 лютого деякі ЗМІ поширили цитату з виступу заступника міністра оборони України Олександра Поліщука на засіданні комітету Верховної Ради, а саме: "У поточному році у нас немає планів щодо відмови від призову". При цьому у медіа не конкретизували, що мається на увазі лише 2020 рік.

"Будь-які рішення щодо зміну курсу реформ не приймалися", - резюмували у Міністерстві.