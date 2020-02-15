Франція пропонує змінити формат спілкування з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що відносно Росії необхідно розробити нову стратегію спілкування

Фото: aisnenouvelle.fr

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що відносно Росії необхідно розробити нову стратегію спілкування

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив 15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Санкції не принесли нічого позитивного. І звичайно, багато буде змінюватися. Ми не будемо чекати, поки Росія звернеться до нас. Я просто хотів сказати, що нам необхідно розробити нову стратегію і бути більш рішучими, більш наполегливими ... Ми не повинні відходити від своїх позицій, але при цьому необхідно встановити стратегічний діалог. Ситуація, яка існує сьогодні - це найстрашніше: ми не розмовляємо один з одним, конфлікти повсюдно виникають"- сказав він.

При цьому француз додав, що кілька років зустрічі в нормандському форматі не відбувалися, але тепер лідери готові проводити зустрічі знову. "Більше трьох років не було ніяких зустрічей в нормандському форматі. Ми хочемо знову почати зустрічатися", - додав він.

Також Макрон зазначив, що Росія є постійним членом Ради безпеки, і тому її не можна "постійно блокувати і ігнорувати".

Одночасно він сказав, що не думає, що Росія "буде використовувати в своїх цілях протиріччя, які існують між нами".

"Я сказав, що я не проти Росії і не за Росію. Я за Європу. Якщо ми подивимося на географічну карту, ми побачимо, що ми дуже близькі один до одного, і нам необхідно вибудувати відносини, засновані на довірі, запропонувати стратегічні опції" , - резюмував французький лідер.