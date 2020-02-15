Підозрюваним у вбивстві пластичного хірурга в центрі Києва повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру двом особам, затриманим поліцією 14 лютого в зв'язку з причетністю до вбивства пластичного хірурга в центрі Києва

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Правоохоронці повідомили про підозру двом особам, затриманим поліцією 14 лютого в зв'язку з причетністю до вбивства пластичного хірурга в центрі Києва

Як передає RegioNews, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в столичній прокуратурі.

"Затриманому в Одесі чоловікові - громадянину Киргизької Республіки, 1982 р.н., який, за версією слідства, безпосередньо скоїв убивство, повідомлено про підозру по п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Спільнику, який доставляв виконавця до місця скоєння злочину, повідомляється про підозру по п.6, 11, 12 ч. 2 ст.115 та ч.3 ст.358 КК України ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зараз в Шевченківський районний суд Києва направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 2 лютого 2020 року, близько 18:10, невідомий застрелив 42-річного місцевого жителя у дворі будинку №119 по вулиці Саксаганського в Києві. Загиблим виявився киянин, пластичний хірург Андрій Сотник, який працював керівником в "DMK Ukraine". На сторінці Сотника в Facebook зазначено, що він - уродженець Донецька.

Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

14 лютого співробітники ГУ Нацполіціі України затримали двох підозрюваних у вбивстві лікаря. Один з них, іноземний громадянин, був затриманий в аеропорту Одеси, другий підозрюваний був затриманий в столиці.