Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
Як провідомляє RegioNews, про це він заявив під час виступу у панелі "Townhall on Ukraine" 15 лютого в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
За його словами, у річному безпековому звіті, що готувався до конференції у Мюнхені, є лише вісім згадок про Україну і це найнижчий показний з моменту окупації Криму і Донбасу.
"А чи не зарано усі почали заспокоюватися? Це небезпечна тенденція. Зараз на планеті багато гарячих конфліктів, але не можна забувати про Україну", - сказав гарант.
Також він додав, що війна на Донбасі триває за часом вже як Друга світова війна. "Ми прагнемо припинити цю війну. І будемо раді, коли згадки про Україну зникнуть з міжнародних доповідей про конфлікти у світі. Але це станеться лише тоді, коли на Донбасі запанує мир і України поверне усі свої території", – додав Зеленський.
Окремо Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з проханням змінити термінологію.
"Я хочу звернути увагу: не зовсім коректно говорити "війна в Україні". Це - війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова, уявіть собі. Ми хочемо припинити цю війну. І будемо раді, коли згадки про Україну зникнуть з міжнародних доповідей про конфлікти в світі. Але це станеться тільки тоді, коли на Донбасі запанує мир і Україна поверне всі свої території".
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