Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики зарано почали заспокоюватися відносно війни на Сході України

Фото: .president.gov.uа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики зарано почали заспокоюватися відносно війни на Сході України

Як провідомляє RegioNews, про це він заявив під час виступу у панелі "Townhall on Ukraine" 15 лютого в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

За його словами, у річному безпековому звіті, що готувався до конференції у Мюнхені, є лише вісім згадок про Україну і це найнижчий показний з моменту окупації Криму і Донбасу.

"А чи не зарано усі почали заспокоюватися? Це небезпечна тенденція. Зараз на планеті багато гарячих конфліктів, але не можна забувати про Україну", - сказав гарант.

Також він додав, що війна на Донбасі триває за часом вже як Друга світова війна. "Ми прагнемо припинити цю війну. І будемо раді, коли згадки про Україну зникнуть з міжнародних доповідей про конфлікти у світі. Але це станеться лише тоді, коли на Донбасі запанує мир і України поверне усі свої території", – додав Зеленський.

Окремо Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з проханням змінити термінологію.

"Я хочу звернути увагу: не зовсім коректно говорити "війна в Україні". Це - війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова, уявіть собі. Ми хочемо припинити цю війну. І будемо раді, коли згадки про Україну зникнуть з міжнародних доповідей про конфлікти в світі. Але це станеться тільки тоді, коли на Донбасі запанує мир і Україна поверне всі свої території".