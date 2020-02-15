В Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Франції помер інфікований коронавірусом 80-річний турист з Китаю, що стало першим смертельним випадком в Європі

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У Франції помер інфікований коронавірусом 80-річний турист з Китаю, що стало першим смертельним випадком в Європі

Як передає RegioNews з посиланням на BFM TV, про це повідомила міністр солідарності та охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін.

За її словами, від коронавірусу помер китайський турист з провінції Хубей, який знаходився у Франції з 16 січня і був госпіталізований в спеціальну лікарню зі строгими заходами ізоляції 25 січня.

"Його стан погіршувався швидко, знаходився в критичному стані протягом декількох днів, перебуваючи під пильним медичною увагою", - додала Бузін.

Нагадаємо, станом на 15 лютого кількість людей, що заразилися на коронавірус нового типу, зросла до 68 тисяч 90 осіб, 1526 летальних випадків.