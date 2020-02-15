11:11  15 лютого
Коронавірус в світі: число інфікованих перевищило 67 тисяч осіб
11:41  15 лютого
Зеленський в Мюнхені зазначив "дружні відносини" з МВФ
17:10  15 лютого
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
UA | RU
UA | RU
15 лютого 2020, 13:40 16

В Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Читайте также
на русском языке
15 лютого 2020, 13:40 16
Читайте также на русском языке
У Франції помер інфікований коронавірусом 80-річний турист з Китаю, що стало першим смертельним випадком в Європі
Фото: xinhuanet.com
У Франції помер інфікований коронавірусом 80-річний турист з Китаю, що стало першим смертельним випадком в Європі

Як передає RegioNews з посиланням на BFM TV, про це повідомила міністр солідарності та охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін.

За її словами, від коронавірусу помер китайський турист з провінції Хубей, який знаходився у Франції з 16 січня і був госпіталізований в спеціальну лікарню зі строгими заходами ізоляції 25 січня.

"Його стан погіршувався швидко, знаходився в критичному стані протягом декількох днів, перебуваючи під пильним медичною увагою", - додала Бузін.

Нагадаємо, станом на 15 лютого кількість людей, що заразилися на коронавірус нового типу, зросла до 68 тисяч 90 осіб, 1526 летальних випадків.


Коронавирус Китай смерть Европа
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Андрій Романенко
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »