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15 лютого 2020, 13:31 19

На Кіровоградщині "Укрзалізницю" обікрали майже на 600 тисяч гривень

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15 лютого 2020, 13:31 19
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Служба безпеки України блокувала у Кіровоградській області схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця"
Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України блокувала у Кіровоградській області схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця"

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі СБУ.

"За даними слідства, керівник підрядного підприємства під час укладання договору щодо технічного переоснащення будівлі Знам`янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів. Для цього він вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, при цьому сума відповідних державних витрат була погоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії.

За попередньою інформацією, безпідставне завищення цін завдало збитків Укрзалізниці на суму майже 600 тисяч гривень.

Наразі директору підрядного підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), головному інженеру служби вагонного господарства депо – за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.


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