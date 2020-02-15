На Кіровоградщині "Укрзалізницю" обікрали майже на 600 тисяч гривень
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі СБУ.
"За даними слідства, керівник підрядного підприємства під час укладання договору щодо технічного переоснащення будівлі Знам`янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів. Для цього він вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, при цьому сума відповідних державних витрат була погоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії.
За попередньою інформацією, безпідставне завищення цін завдало збитків Укрзалізниці на суму майже 600 тисяч гривень.
Наразі директору підрядного підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), головному інженеру служби вагонного господарства депо – за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.
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