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15 лютого 2020, 12:49 24

Партія "Слуга народу" обзавелася громадським хабом

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15 лютого 2020, 12:49 24
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У політичній партії "Слуга народу" з'явився громадський хаб, де будуть працювати депутати з помічниками, а також тут можна буде проводити ділові зустрічі
Фото: slovoidilo.ua
У політичній партії "Слуга народу" з'явився громадський хаб, де будуть працювати депутати з помічниками, а також тут можна буде проводити ділові зустрічі

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на презентації хаба 15 лютого в Києві.

Як повідомляється, хаб знаходиться в конгрессно-виставковому центрі "Парковий", недалеко від урядового кварталу в Києві.

Відвідувачам хаба надається доступ до інтернету, зручні робочі місця, які можна використовувати для ділових переговорів, оскільки вони розділені стильними перегородками. Приміщення хаба - просторе, з панорамними вікнами на Дніпро.

За словами Кравчук, можливо, буде постійна акредитація журналістів для роботи в хабі.

Також нардеп показала "освітній центр" - просторий зал, приблизно на 100 -120 місць, в якому розміщений великий монітор і необхідна апаратура для проведення тренінгів. За її словами, саме тут будуть проходити навчання представників об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Саме тут 15 лютого розпочинається дводенний тренінг для голів ОТГ і депутатів місцевих рад щодо децентралізації.


Слуга народа хаб партия
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