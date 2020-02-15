Партія "Слуга народу" обзавелася громадським хабом

У політичній партії "Слуга народу" з'явився громадський хаб, де будуть працювати депутати з помічниками, а також тут можна буде проводити ділові зустрічі

Фото: slovoidilo.ua

У політичній партії "Слуга народу" з'явився громадський хаб, де будуть працювати депутати з помічниками, а також тут можна буде проводити ділові зустрічі

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на презентації хаба 15 лютого в Києві. Як повідомляється, хаб знаходиться в конгрессно-виставковому центрі "Парковий", недалеко від урядового кварталу в Києві. Відвідувачам хаба надається доступ до інтернету, зручні робочі місця, які можна використовувати для ділових переговорів, оскільки вони розділені стильними перегородками. Приміщення хаба - просторе, з панорамними вікнами на Дніпро. За словами Кравчук, можливо, буде постійна акредитація журналістів для роботи в хабі. Також нардеп показала "освітній центр" - просторий зал, приблизно на 100 -120 місць, в якому розміщений великий монітор і необхідна апаратура для проведення тренінгів. За її словами, саме тут будуть проходити навчання представників об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Саме тут 15 лютого розпочинається дводенний тренінг для голів ОТГ і депутатів місцевих рад щодо децентралізації.

.