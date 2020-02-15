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15 лютого 2020, 12:21 15

Перед приїздом Сійярто в Київ Росія взялася захищати угорську громаду Закарпаття

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15 лютого 2020, 12:21 15
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Посол Росії в Угорщині Володимир Сєргеєв напередодні офіційного візиту до Києва глави угорського МЗС Петера Сійярто дав інтерв’ю російському агенству, в якому піднімалося питання "утисків" угорської нацменшини через проведення освітньої реформи в України
Посол Росії в Угорщині Володимир Сєргеєв напередодні офіційного візиту до Києва глави угорського МЗС Петера Сійярто дав інтерв’ю російському агенству, в якому піднімалося питання "утисків" угорської нацменшини через проведення освітньої реформи в України

Як повідомляє RegioNews, зокрема, росЗМІ перейнялось прийняттям закону "Про освіту" у 2017 році та закону "Про повну загальну середню освіту" від січня 2020 року, де врегульовано питання викладання у школах державною мовою та мовами національних меншин.

Так, на запитання журналістів про можливі спільні плани Москви та Будапешта щодо захисту прав нацменшин в Україні, Володимир Сєргеєв відповів, що вони готові до такої співпраці і закликають Угорщину діяти.

"Закликаємо Угорщину та інші країни, нацменшини яких порушені цим законом, до спільних дій", - сказав він.

Також Сєргеєв додав, що "не секрет, що у відповідь на прийнятий в 2017 році Верховною Радою України закон про освіту, який визначив українську мову як державну мову навчання, Угорщина анонсувала і реалізує щодо Києва комплекс заходів дипломатичного впливу".

"Ми, зі свого боку, повною мірою поділяємо заклопотаність угорської влади таким "укранізаторським" курсом Києва", - підкреслив дипломат і додав, що офіційний Будапешт поки не поспішає з відповіддю.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що угорці першими звернулись до Москви з проханням "захистити їх нацменшину в Україні". Таємне звернення депутатів угорського парламенту за підписом голови Національного зібрання Ласло Кевера від жовтня 2017 року адресувалося особисто спікеру Держдуми РФ В’ячеславу Володіну.

7 лютого відбувся візит угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто в Україну, під час якого він намагався виставити умови українській стороні щодо внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту", прирівнявши угорську мову до мов корінних народів України.


Россия Украина Венгрия нацменшинства
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