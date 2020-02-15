Перед приїздом Сійярто в Київ Росія взялася захищати угорську громаду Закарпаття

Посол Росії в Угорщині Володимир Сєргеєв напередодні офіційного візиту до Києва глави угорського МЗС Петера Сійярто дав інтерв’ю російському агенству, в якому піднімалося питання "утисків" угорської нацменшини через проведення освітньої реформи в України

Посол Росії в Угорщині Володимир Сєргеєв напередодні офіційного візиту до Києва глави угорського МЗС Петера Сійярто дав інтерв’ю російському агенству, в якому піднімалося питання "утисків" угорської нацменшини через проведення освітньої реформи в України

Як повідомляє RegioNews, зокрема, росЗМІ перейнялось прийняттям закону "Про освіту" у 2017 році та закону "Про повну загальну середню освіту" від січня 2020 року, де врегульовано питання викладання у школах державною мовою та мовами національних меншин.

Так, на запитання журналістів про можливі спільні плани Москви та Будапешта щодо захисту прав нацменшин в Україні, Володимир Сєргеєв відповів, що вони готові до такої співпраці і закликають Угорщину діяти.

"Закликаємо Угорщину та інші країни, нацменшини яких порушені цим законом, до спільних дій", - сказав він.

Також Сєргеєв додав, що "не секрет, що у відповідь на прийнятий в 2017 році Верховною Радою України закон про освіту, який визначив українську мову як державну мову навчання, Угорщина анонсувала і реалізує щодо Києва комплекс заходів дипломатичного впливу".

"Ми, зі свого боку, повною мірою поділяємо заклопотаність угорської влади таким "укранізаторським" курсом Києва", - підкреслив дипломат і додав, що офіційний Будапешт поки не поспішає з відповіддю.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що угорці першими звернулись до Москви з проханням "захистити їх нацменшину в Україні". Таємне звернення депутатів угорського парламенту за підписом голови Національного зібрання Ласло Кевера від жовтня 2017 року адресувалося особисто спікеру Держдуми РФ В’ячеславу Володіну.

7 лютого відбувся візит угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто в Україну, під час якого він намагався виставити умови українській стороні щодо внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту", прирівнявши угорську мову до мов корінних народів України.