На Київщині шукатимуть терористів: громадянам радять ходити з паспортом
Як передає RegioNews, про це повідомило ГУ СБУ в Києві та Київській області на своїй сторінці у Facebook.
"17-21 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області проведе масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області. У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил України та органів державної влади", - йдеться у повідомленні.
Водночас СБУ закликала мешканців Київщини під час проведення навчань зберігати спокій у зв'язку із зосередженням в окремих районах населених пунктів спецпризначенців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.
"Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - підкреслили в управлінні.
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