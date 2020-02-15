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15 лютого 2020, 18:43 6

На Київщині шукатимуть терористів: громадянам радять ходити з паспортом

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15 лютого 2020, 18:43 6
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Служба безпеки України проведе 17-21 лютого у Київській області масштабні антитерористичні навчання
Фото: dpsu.gov.ua
Служба безпеки України проведе 17-21 лютого у Київській області масштабні антитерористичні навчання

Як передає RegioNews, про це повідомило ГУ СБУ в Києві та Київській області на своїй сторінці у Facebook.

"17-21 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області проведе масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області. У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил України та органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Водночас СБУ закликала мешканців Київщини під час проведення навчань зберігати спокій у зв'язку із зосередженням в окремих районах населених пунктів спецпризначенців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

"Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - підкреслили в управлінні.


Киевщина учения террористы антитеррористические учения
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