На Київщині шукатимуть терористів: громадянам радять ходити з паспортом

Служба безпеки України проведе 17-21 лютого у Київській області масштабні антитерористичні навчання

Фото: dpsu.gov.ua

Служба безпеки України проведе 17-21 лютого у Київській області масштабні антитерористичні навчання

Як передає RegioNews, про це повідомило ГУ СБУ в Києві та Київській області на своїй сторінці у Facebook.

"17-21 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області проведе масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області. У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил України та органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Водночас СБУ закликала мешканців Київщини під час проведення навчань зберігати спокій у зв'язку із зосередженням в окремих районах населених пунктів спецпризначенців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

"Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - підкреслили в управлінні.