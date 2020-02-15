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15 лютого 2020, 10:40 11

Доба на Донбасі: бойовики 13 разів відкривали вогонь, український військовий поранений

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15 лютого 2020, 10:40 11
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За минулу добу незаконні збройні формування 13 раз порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець отримав поранення
Фото: штаб ООС
За минулу добу незаконні збройні формування 13 раз порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець отримав поранення

Як повідомили RegioNews у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил, 14 лютого озброєні формування РФ вели вогонь по наших позиціях з забороненого Мінську домовленостями міномета калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Зокрема, під обстріли потрапили населені пункти: Красногорівка, Лебединське, Тарамчук, Водяне, Новолуганське, Кримське, Травневе, хутір Вільний, Зайцеве.

"З початку поточної доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганське, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, крупнокаліберний кулемет і іншу стрілецьку зброю. За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі ООС.

Нагадаємо, 10 лютого озброєні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. З початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.


Донбасс война обстрел российские военные боевики
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