Доба на Донбасі: бойовики 13 разів відкривали вогонь, український військовий поранений
Як повідомили RegioNews у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил, 14 лютого озброєні формування РФ вели вогонь по наших позиціях з забороненого Мінську домовленостями міномета калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Зокрема, під обстріли потрапили населені пункти: Красногорівка, Лебединське, Тарамчук, Водяне, Новолуганське, Кримське, Травневе, хутір Вільний, Зайцеве.
"З початку поточної доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганське, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, крупнокаліберний кулемет і іншу стрілецьку зброю. За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі ООС.
Нагадаємо, 10 лютого озброєні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. З початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
- 18:43 15 лютого На Київщині шукатимуть терористів: громадянам радять ходити з паспортом
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 18:11 15 лютого Коронавірус на лайнері: виявлено майже 70 нових випадків зараження
- 17:47 15 лютого В Одесі противники незаконної забудови схилів перекрили Фонтанську дорогу (ФОТО)
- 17:31 15 лютого Україна готова патрулювати кордони разом з ОБСЄ і ОРДЛО - Зеленський
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"