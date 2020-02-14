У центрі Афін сталася стрілянина: є загиблий, затримано 129 осіб

Конфлікт стався через контрабандні цигарки

Фото: поліція у Греції. Ekathimerini

Конфлікт стався через контрабандні цигарки

Як повідомляє RegioNews з посиланням на грецьку газету Ekathimerini, в центрі Афін сталася стрілянина. В результаті загинула одна людина, ще одна поранена.

Грецька поліція затримала в центрі столиці щонайменше 129 людей після смертельної стрілянини.

Напередодні 30 осіб з ножами і вогнепальною зброєю напали на групу продавців контрабандних цигарок. Як кажуть свідки, нападники вимагали від них гроші за збереження місця торгівлі.

Правоохоронці припускають, що конфлікт може буде пов'язаний із сутичками між кримінальними колами за контроль потоків контрабанди, перевезення наркотиків та продаж фальшивих документів.

Нагадаємо, 13 лютого у Харкові патрульний поліцейський намагався стріляниною зупинити порушника. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень.