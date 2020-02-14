В Ізмаїлі у житловому будинку прогримів вибух
У п'ятницю, 14 лютого, в Ізмаїлі у багатоповерховому будинку стався вибух.
У п'ятницю, 14 лютого, в Ізмаїлі у багатоповерховому будинку стався вибух.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Бессарабію INFORM.
Вибух пролунав на вулиці Енгельса, 5 у квартирі на третьому поверсі багатоповерхового житлового будинку.
На місці події прибули працівники міськрайонного відділення ДСНС.За попередніми даними, вибухнув газ.
У результаті події ніхто не постраждав. В момент вибуху у квартирі нікого не було.
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