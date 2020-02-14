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14 лютого 2020, 18:29

В Ізмаїлі у житловому будинку прогримів вибух

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14 лютого 2020, 18:29
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У п'ятницю, 14 лютого, в Ізмаїлі у багатоповерховому будинку стався вибух.
У п'ятницю, 14 лютого, в Ізмаїлі у багатоповерховому будинку стався вибух.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Бессарабію INFORM.

Вибух пролунав на вулиці Енгельса, 5 у квартирі на третьому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

На місці події прибули працівники міськрайонного відділення ДСНС.За попередніми даними, вибухнув газ.

У результаті події ніхто не постраждав. В момент вибуху у квартирі нікого не було.


вибух
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