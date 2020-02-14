Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії

Імпорт російських товарів скоротився на 13%

Фото: імпорт з Росії. Европейська правда

Імпорт російських товарів скоротився на 13%

Як повідомляє RegioNews з посиланням на дані Державної служби статистики України, 2019 року Україна скоротила імпорт товарів з Росії майже на 14%, у порівнянні з 2018 роком.

Як відомо, Україна 2019 року імпортувала товарів з Росії на 6,9 млрд доларів, що на 13,6% менше, ніж 2018 року.

Крім того, за інформацією Держстату, негативне сальдо торгівлі товарами з Росією 2019 року склало 3,7 млрд доларів.

Зазначається, що інформація надається без урахування тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму та Севастополя.

Нагадаємо, 2018 року Україна імпортувала азотних мінеральних чи хімічних добрив 1,358 млн т на $ 288 млн.