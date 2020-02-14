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14 лютого 2020, 17:50 1

Жили без паспортів в покинутому будинку: під Запоріжжям депортували сім'ю мігрантів

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14 лютого 2020, 17:50 1
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Сім'ю з трьох осіб, яка проживала в Запорізькій області, депортували на батьківщину в Росію.
Фото: міграційна служба
Сім'ю з трьох осіб, яка проживала в Запорізькій області, депортували на батьківщину в Росію.

Про це повідомила міграційна служба Запорізької області, передає RegioNews.

Мати разом зі своїми двома дорослими синами проживали в місті Василівка в покинутому будинку і перебивалася сезонними роботами на полях.

При цьому двоє синів взагалі не мали паспортів, у них були лише свідоцтва про народження. У Міграційній службі їм змогли оформити спеціальні документи, для того щоб вони перетнули кордон і повернулися в Російську Федерацію.

Повідомляється, що в грудні минулого року суд зобов'язав жінку покинути територію України. Тепер же міграційна служба прийняла рішення про примусову депортацію двох її синів.

Наголошується, що сім'ї незаконних мігрантів заборонено в'їзд в Україну на термін від трьох до п'яти років.


міграційна служба депортація
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