Жили без паспортів в покинутому будинку: під Запоріжжям депортували сім'ю мігрантів
Сім'ю з трьох осіб, яка проживала в Запорізькій області, депортували на батьківщину в Росію.
Сім'ю з трьох осіб, яка проживала в Запорізькій області, депортували на батьківщину в Росію.
Про це повідомила міграційна служба Запорізької області, передає RegioNews.
Мати разом зі своїми двома дорослими синами проживали в місті Василівка в покинутому будинку і перебивалася сезонними роботами на полях.
При цьому двоє синів взагалі не мали паспортів, у них були лише свідоцтва про народження. У Міграційній службі їм змогли оформити спеціальні документи, для того щоб вони перетнули кордон і повернулися в Російську Федерацію.
Повідомляється, що в грудні минулого року суд зобов'язав жінку покинути територію України. Тепер же міграційна служба прийняла рішення про примусову депортацію двох її синів.
Наголошується, що сім'ї незаконних мігрантів заборонено в'їзд в Україну на термін від трьох до п'яти років.
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