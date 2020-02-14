У Запорізькій області за два місяці закрили 40 гральних залів
За останні два місяці в Запорізькій області зупинили діяльність 40 незаконних гральних залів і 16 нелегальних АЗС.
За останні два місяці в Запорізькій області зупинили діяльність 40 незаконних гральних залів і 16 нелегальних АЗС.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Перший Запорізький"
Під час прес-конференції, яка відбулася у п’ятницю, 14 лютого, голова обласної прокуратури Володимир Калюга розповів, що протидія незаконному гральному бізнесу і незаконної діяльності АЗС – один із пріоритетних напрямків роботи прокуратури області.
Звітуючи за підсумками роботи, Калюга розповів, що за два місяці в регіоні вдалося закрити 40 "казино" і 16 нелегальних АЗС, 5 з яких вже демонтували.
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