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14 лютого 2020, 17:26 2

У Запорізькій області за два місяці закрили 40 гральних залів

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14 лютого 2020, 17:26 2
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За останні два місяці в Запорізькій області зупинили діяльність 40 незаконних гральних залів і 16 нелегальних АЗС.
Фото: Перший запорізький
За останні два місяці в Запорізькій області зупинили діяльність 40 незаконних гральних залів і 16 нелегальних АЗС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Перший Запорізький"

Під час прес-конференції, яка відбулася у п’ятницю, 14 лютого, голова обласної прокуратури Володимир Калюга розповів, що протидія незаконному гральному бізнесу і незаконної діяльності АЗС – один із пріоритетних напрямків роботи прокуратури області.

Звітуючи за підсумками роботи, Калюга розповів, що за два місяці в регіоні вдалося закрити 40 "казино" і 16 нелегальних АЗС, 5 з яких вже демонтували.


прокуратура
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