У Львові інноваційно лікуватимуть каштани

У Львові планують розпочати лікування кінських каштанів інноваційним біологічним методом. Для цього облаштують захисні пояси, запевняючи в безпечності такого методу для людей та птахів.

Фото із сайту Львівської міськради

У Львові планують розпочати лікування кінських каштанів інноваційним біологічним методом. Для цього облаштують захисні пояси, запевняючи в безпечності такого методу для людей та птахів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду. Тестовими ділянками стануть проспект Свободи та сквер "На Валах". "У Львові цього року плануємо вперше зробити експеримент з біологічного лікування гілок каштанів від мінуючої молі. Ми не знаємо як виглядає це дерево восени, тому що ще в середині літа його листя раптово жовкне та опадає", - зазначила начальниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова. Раніше у Львові кілька разів проводили експерименти з лікування каштанів способом ін’єкцій. Тобто у стовбур дерева вводились спеціальні ін’єкції, які, фактично, робили каштан непридатним для вживання міллю. Водночас він міг бути отруйним для птахів та бджіл, тому від цього методу тут відмовились. Як з'ясувалося, є біологічні методи боротьби з цим шкідником, наприклад ферамонові пастки. "На першому етапі ми вибудовуємо захисний пояс для відлову першої генерації молі. Завдяки цьому нам вдасться мінімізувати популяцію цього шкідника та вберегти дерева від його нападів. Ця технологія абсолютно безпечна для людей та птахів", — розповів Анар Душдуров, менеджер з розвитку бізнесу ТзОВ "НВП "БІОХІМТЕХ Україна".

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