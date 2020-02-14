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14 лютого 2020, 15:58

У Криму обрали голову адміністрації Чорноморського району

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14 лютого 2020, 15:58
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Адміністрацію Чорноморського району Криму після загибелі в ДТП колишнього голови адміністрації Людмили Глушко очолить колишній голова районної ради Олексій Михайловський.
Фото: адміністрація Чорноморського району
Адміністрацію Чорноморського району Криму після загибелі в ДТП колишнього голови адміністрації Людмили Глушко очолить колишній голова районної ради Олексій Михайловський.

Про це Regionews повідомили у прес-службі адміністрації Чорноморського району.

У ході конкурсу, який відбувся 12 лютого, члени комісії визначили двох кандидатів на заміщення посади голови адміністрації району.

В п'ятницю, 14 лютого, на засіданні Чорноморського районної ради депутати одноголосно прийняли рішення про обрання Олексія Михайлівського на посаду голови.

Довідка: Олексій Михайловський народився 2 жовтня 1977 року в селі Іванівка Сакського району Кримської області.

У 2001 році закінчив Кримський Державний медичний університет ім. С. Г.Георгіївського за спеціальністю "лікар-спеціаліст", кваліфікація "лікар 2 категорії".

Трудову діяльність розпочав у 2000 році в Сакській центральній районній лікарні, з 2001 року по 2002 рік – лікар фізіотерапевт, лікар функціональної діагностики, з 2002 року – заступник головного лікаря Центральної районної лікарні с. Чорноморське з питань медичного обслуговування населення району.

З 01.12.2010 по 28.09.2012 – заступник голови Чорноморської районної ради. З 2012 року призначений на посаду головного лікаря Комунального закладу "Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Чорноморського району".

11 липня 2014 року обраний заступником голови Чорноморської районної ради.

З 02.10.2014 за 01.10.2019 – голова муніципальної освіти Чорноморського району Республіки Крим – голова Чорноморської районної ради.

02.10.2019 обраний головою муніципальної освіти Чорноморського району Республіки Крим – головою Чорноморської районної ради. Депутат Чорноморської районної ради 5,6 і 1 скликання.


Крим
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