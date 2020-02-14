Україна та Румунія обговорили посилення безпеки Чорноморського регіону
Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони, міністр оборони України Андрій Загороднюк та міністр національної оборони Румунії Ніколає-Іонел Чуке обговорили співробітництво в контексті безпеки Чорноморського регіону.
"У рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції, міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч з міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелом Чуке. Сторони зосередили основну увагу на темі безпеки в Чорноморському регіоні. Андрій Загороднюк відзначив важливість співпраці на рівні військово-морських сил та посилення спільної роботи з партнерами в Східно-Європейському регіоні з метою забезпечення стабільності в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, міністри обговорили такі напрями співробітництва - майбутнє підписання Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Румунії про військово-технічне співробітництво, а також обмін інформацією про повітряну і морську обстановку.
Нагадаємо, у січні Чорноморський флот Російської Федерації поблизу берегів анексованого Криму провів військові навчання. На них був присутній президент РФ Володимир Путін.
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