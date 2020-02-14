Україна та Румунія обговорили посилення безпеки Чорноморського регіону

Міністри України та Румунії домовились про додаткову співпрацю

Фото: Кораблі НАТО у Чорному морі. Думская

Міністри України та Румунії домовились про додаткову співпрацю

Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони, міністр оборони України Андрій Загороднюк та міністр національної оборони Румунії Ніколає-Іонел Чуке обговорили співробітництво в контексті безпеки Чорноморського регіону.

"У рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції, міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч з міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелом Чуке. Сторони зосередили основну увагу на темі безпеки в Чорноморському регіоні. Андрій Загороднюк відзначив важливість співпраці на рівні військово-морських сил та посилення спільної роботи з партнерами в Східно-Європейському регіоні з метою забезпечення стабільності в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, міністри обговорили такі напрями співробітництва - майбутнє підписання Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Румунії про військово-технічне співробітництво, а також обмін інформацією про повітряну і морську обстановку.

Нагадаємо, у січні Чорноморський флот Російської Федерації поблизу берегів анексованого Криму провів військові навчання. На них був присутній президент РФ Володимир Путін.