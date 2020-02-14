Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
Про це, як повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу президента, лідери говорили під час телефонної розмови 14 лютого.
"Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - йдеться у повідомленні.
Окремо лідери акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.
Також зазначається, що сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей.
У прес-службі Кремля повідомили про те, що телефонна розмова відбулася за ініціативою української сторони.
Нагадаємо, раніше у МЗС РФ заявили, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", яка запланована на квітень, може не відбутися.
9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів країн "нормандської четвірки". Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.
Також в Парижі відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна.
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