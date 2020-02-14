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14 лютого 2020, 15:59 44

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

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14 лютого 2020, 15:59 44
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з російським колегою виконання нормандських домовленостей та підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки"
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський обговорив з російським колегою виконання нормандських домовленостей та підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки"

Про це, як повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу президента, лідери говорили під час телефонної розмови 14 лютого.

"Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - йдеться у повідомленні.

Окремо лідери акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Також зазначається, що сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей.

У прес-службі Кремля повідомили про те, що телефонна розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Нагадаємо, раніше у МЗС РФ заявили, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", яка запланована на квітень, може не відбутися.

9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів країн "нормандської четвірки". Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.

Також в Парижі відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна.


Владимир Зеленский Нормандский формат Владимир Путин
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