Під Одесою через коронавірус проводять обробку маршруток
Про це повідомляє прес-служба Білгород-Дністровської міськради, передає RegioNews.
Зазаначається, що компанія "Севертранс" уклала договір з "Дез-Ельтор" про щотижневу обробку громадського транспорту. У міськраді запевнили, що препарати, якими обробляють громадський транспорт, пройшли сертифікацію.
"Всі препарати, які застосовуються для дезінфекції, сертифіковані, не завдають шкоди здоров'ю людини і покликані поліпшити санітарний стан салонів автобусів. Після обробки автобуси провітрюються, після чого вже виїжджають на маршрути", - йдеться у повідомлені.
Крім того, санітарну обробку збираються проводити і після того, як загроза коронавірусу мине. Вона здійснюватиметься раз на місяць.
Варто додати, що в Одесі було прийнято рішення виділити з міського бюджету 1 млн 620 тисяч гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарень через коронавірус. На ці гроші планується закупити для лікарень і поліклінік респіратори, захисні маски, окуляри, костюми та комбінезони.
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