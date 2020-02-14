Під Одесою через коронавірус проводять обробку маршруток

Під Одесою в місті Білгород-Дністровському почали проводити санітарну обробку в маршрутках спеціальним розчином.

Фото: сайт міськради

Під Одесою в місті Білгород-Дністровському почали проводити санітарну обробку в маршрутках спеціальним розчином.

Про це повідомляє прес-служба Білгород-Дністровської міськради, передає RegioNews.

Зазаначається, що компанія "Севертранс" уклала договір з "Дез-Ельтор" про щотижневу обробку громадського транспорту. У міськраді запевнили, що препарати, якими обробляють громадський транспорт, пройшли сертифікацію.

"Всі препарати, які застосовуються для дезінфекції, сертифіковані, не завдають шкоди здоров'ю людини і покликані поліпшити санітарний стан салонів автобусів. Після обробки автобуси провітрюються, після чого вже виїжджають на маршрути", - йдеться у повідомлені.

Крім того, санітарну обробку збираються проводити і після того, як загроза коронавірусу мине. Вона здійснюватиметься раз на місяць.

Варто додати, що в Одесі було прийнято рішення виділити з міського бюджету 1 млн 620 тисяч гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарень через коронавірус. На ці гроші планується закупити для лікарень і поліклінік респіратори, захисні маски, окуляри, костюми та комбінезони.