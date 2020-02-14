На Прикарпатті розшукують дівчину, яка зникла два тижні тому
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ ювенальної превенції ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Правоохоронці розшукують неповнолітню жительку Калуша Костик Анастасію Олександрівну 2003 року народження.
29 січня дівчина вийшла з дому і досі її місце перебування невідоме.
Прикмети дівчини: зріст 160 см, волосся русяве середньої довжини, очі сині.
Особливі прикмети: на чолі шрам у вигляді смуги, на правій щоці родимка.
Була одягнута в куртка синього кольору, світло-коричневий шарф-хомут, світло-сині джинси, темні високі чоботи. При собі мала рюкзак чорного кольору зі шкірозамінника.
У поліції звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за номерами (0342) 79-03-23, 0980155424.
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