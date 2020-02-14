Сєвєродонецькі депутати звинувачують нардепа Шахова у скупці квот виборкому

Виконком Сєвєродонецької міськради 13 лютого звернувся до президента, Верховної Ради, генпрокурора, ЦВК та Луганського окружного адмінсуду щодо "незаконних дій Сєвєродонецької міської виборчої комісії"

Фото: Сєвєродонецька міська рада

Виконком Сєвєродонецької міськради 13 лютого звернувся до президента, Верховної Ради, генпрокурора, ЦВК та Луганського окружного адмінсуду щодо "незаконних дій Сєвєродонецької міської виборчої комісії"

Як передає RegioNews, текст звернення оприлюднений пресслужбою відомства на офіційному сайті.

Виконком мерії вважає, що у Сєвєродонецьку "здійснено злочин, який загрожує демократичному устрою країни загалом". Депутати стверджують, що нардеп Сергій Шахов, нібито, викупив квоти у територіальному виборкомі та завів туди своїх людей.

Нагадаємо, 20 січня постановою ЦВК внесені зміни до складу Сєвєродонецької міської виборчої комісії, за якими одночасно замінені 7 з 17 членів територіального виборкому.

"Команда політичного шахрая Сергія Шахова перекупила квоти у цій комісії, які мали партії "Європейська солідарність", "Укроп" та "Опозиційний блок". Як наслідок, "команда Шахова" має в ній 9 членів комісії, тобто більшість", - йдеться у тексті.

26 січня представники Шахова провели "збори виборців", ініціювавши відкликання "за народною ініціативою" 25 депутатів Сєвєродонецької міської ради. Опоненти Шахова – діюча більшість депутатів мерії (група "Сєвєродончани" депутата Ігоря Буткова) назвали ці збори фальсифікованими.

19 депутатів Буткова подали до міського виборкому заяву про порушення статей 38-40 Закону України і наразі стверджують, що "комісія їх проігнорувала". Міський виборком, у свою чергу, 8 лютого прийняв підписні листи зборів Шахова і розпочав перевірку підписів (342 підписи загалом).

"Органу ведення реєстру виборців була поставлена вимога, що члени виборчої комісії будуть перевіряти виборців по реєстру. В поліцію ТВК направила листа з пропозицією визначити поліцейського, який буде приймати участь у перевірці, проте пропозиція поліції надати протоколи та копії підписних листів для вибіркової перевірки була відхилена. На 5-й день після отримання підписних листів… без залучення до перевірки органу ведення реєстру виборців та поліції, Сєвєродонецька міська виборча комісія прийняла рішення про звернення до вищих керівних органів партій, місцеві організації якої висували відповідних депутатів. А це 5 партій: "Опозиційний блок", "Наш край", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Радикальна партія", - сказано в тексті документу.

Виконком міськради "кваліфікував" те, що відбувається у місті, як "брутальне свавілля". Депутати заявили, що "ніхто, крім дев’яти членів Сєвєродонецької міської виборчої комісії від Сергія Шахова не бачив жодного підписного листа, протоколів як "зборів виборців", так і самої виборчої комісії. Мова, вочевидь, йдеться про ту саму "шахівську дев`ятку" у складі міського виборкому.

Також нагадаємо, що боротьба за владу у Сєвєродонецьку між так званою командою нардепа Сергія Шахова та депутатською групою Ігоря Буткова триває з 2015 року. Депутати Буткова п`ять разів звільняли "шахівського" мера Валентина Казакова. Казаков стільки ж разів поновлювався на посаді у суді. Після шостого звільнення тимчасово виконуючим обов`язки мера міста став "бутковський" Вячеслав Ткачук.