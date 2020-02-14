Проти посадовців департаменту молоді і спорту Чернігівської ОДА відкрили кримінальну справу
Про це інформує RegioNews з посиланням на департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації
Нацполіція в Чернігівській області відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання посадовими особами комунальної установи "Чернігівський обласний молодіжний центр" Чернігівської облради своїм службовим становищем під час розробки проекту "Реконструкція будівель Комунальної установи "Чернігівський обласний молодіжний центр" для створення Хабу соціального партнерства, підприємництва та інституційного розвитку, що спричинило тяжкі наслідки.
Якщо зазначені факти підтвердяться, посадовцям "світить" позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Кошти на виготовлення зазначеного проекту виділялися Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА як головним розпорядником коштів.
Раніше RegioNews писало, що керівницю чернігівського спорту Ніну Лемеш звинувачують у розкраданні бюджетних коштів.
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