Дитячий садок у Краматорську можуть закрити через порушення правил пожежної безпеки

Прокуратура подала позов до суду з вимогою закрити дитсадок у Краматорську до повного усунення порушень правил пожежної безпеки

Фото: Прокуратура Донецької області

Прокуратура подала позов до суду з вимогою закрити дитсадок у Краматорську до повного усунення порушень правил пожежної безпеки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Спеціалісти Держслужби з надзвичайних ситуацій провели перевірку садочку у грудні 2019 року і виявили, що приміщення не обладнані системою протипожежного захисту, вогнегасниками та евакуаційним освітленням, на вікнах встановлені глухі грати, відсутні сертифікати токсичності продуктів горіння на килими і інші покриття підлоги, допускається користування пошкодженими розетками, а працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання.

Порушення на даний час не усунуто.

Який саме дитячий садок можуть закрити невідомо.