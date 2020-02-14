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14 лютого 2020, 14:31

Дитячий садок у Краматорську можуть закрити через порушення правил пожежної безпеки

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14 лютого 2020, 14:31
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Прокуратура подала позов до суду з вимогою закрити дитсадок у Краматорську до повного усунення порушень правил пожежної безпеки
Фото: Прокуратура Донецької області
Прокуратура подала позов до суду з вимогою закрити дитсадок у Краматорську до повного усунення порушень правил пожежної безпеки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Спеціалісти Держслужби з надзвичайних ситуацій провели перевірку садочку у грудні 2019 року і виявили, що приміщення не обладнані системою протипожежного захисту, вогнегасниками та евакуаційним освітленням, на вікнах встановлені глухі грати, відсутні сертифікати токсичності продуктів горіння на килими і інші покриття підлоги, допускається користування пошкодженими розетками, а працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання.

Порушення на даний час не усунуто.

Який саме дитячий садок можуть закрити невідомо.


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