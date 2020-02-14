У Росії загинули восьмеро закарпатців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
Мікроавтобус з українською реєстрацією, в якому їхали закарпатці, зіштовхнувся із вантажівкою. У аварії загинули восьмеро осіб, один із пасажирів, мешканець міста Рахів, вижив і знаходиться у лікарні.
За інформацією Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі у аварії загинули :
Чоловік 1963 року народження із села В.Водяне Рахівського району.
Двоє чоловіків 1964-го року народження із с. Діброва, Тячівського району та с. В.Водяне, Рахівського району.
Жінка 1972 року народження із с. Великий Бичків, Рахівського району.
Двоє чоловіків 1981-го року народження із с. Тересва, Тячівського району та с. Вільховатий, Рахівського району.
Двоє чоловіків із с. Ясіня Рахівського району –1987-го та1998 років народження.
Слідчим відділом міськвідділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації порушено кримінальну справу за фактом ДТП.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду