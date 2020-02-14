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14 лютого 2020, 14:15 10

У Росії загинули восьмеро закарпатців

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14 лютого 2020, 14:15 10
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Учора, 13 лютого, в Псковській області трапилася автопригода, внаслідок якої загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу. Більшість постраждалих були жителями Рахівського району Закарпатської області.
Фото із сайту Закарпатської ОДА
Учора, 13 лютого, в Псковській області трапилася автопригода, внаслідок якої загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу. Більшість постраждалих були жителями Рахівського району Закарпатської області.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

Мікроавтобус з українською реєстрацією, в якому їхали закарпатці, зіштовхнувся із вантажівкою. У аварії загинули восьмеро осіб, один із пасажирів, мешканець міста Рахів, вижив і знаходиться у лікарні.

За інформацією Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі у аварії загинули :

Чоловік 1963 року народження із села В.Водяне Рахівського району.

Двоє чоловіків 1964-го року народження із с. Діброва, Тячівського району та с. В.Водяне, Рахівського району.

Жінка 1972 року народження із с. Великий Бичків, Рахівського району.

Двоє чоловіків 1981-го року народження із с. Тересва, Тячівського району та с. Вільховатий, Рахівського району.

Двоє чоловіків із с. Ясіня Рахівського району –1987-го та1998 років народження.

Слідчим відділом міськвідділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації порушено кримінальну справу за фактом ДТП.


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