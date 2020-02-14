Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідні розпорядження уряду від 12 лютого 2020 року.
Зокрема, Олена Симоненко звільнена з посади заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції за власним бажанням, Юліан Чаплінський - з посади заступника міністра розвитку громад і територій з питань європейської інтеграції.
У свою чергу, Дмитро Живицький звільнений з посади першого заступника міністра розвитку громад і територій у зв'язку з переходом на іншу роботу.
Нагадаємо, 12 лютого Кабмін затвердив кандидатуру Дмитра Живицького на посаду голови Сумської ОДА.
ДОВІДКА: раніше Олена Симоненко займала посаду старшого проектного менеджера офісу реформ при Кабміні. Вона має понад 20 років досвіду управління проектами в різних секторах (реформи державного та муніципального секторів, телекомунікація, будівництво, девелоперські та культурологічні проекти).
Основна її спеціалізація - проектний менеджмент у сфері реформування в державному управлінні та місцевому самоврядуванні, пріоритетних секторів міського господарства Києва та реалізації стратегічних ініціатив, муніципальних проектів, девелоперських та культурологічних проектів, а також в цілому розвиток бізнесу.
У свою чергу, 36-річний Юліан Чаплінський до призначення в Кабмін працював головним архітектором Львова (з 25 лютого 2015 року).
Він здобув освіту в Національному університеті "Львівська політехніка" за спеціальністю "архітектура будівель і споруд". У 2005-2006 роках він працював архітектором в приватній фірмі "Ювіт". У 2006-2011 роках Чаплинський був архітектором і директором ПП "Архітектори Чаплінський Трофименко". У 2011-2015 роках - керував власною фірмою.
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