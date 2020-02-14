Іноземці купили ще більше українських облігацій

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками щотижневого аукціону зріс на 1,6 млрд грн, або на 1,3%, до 127 млрд грн

Фото: пресцентр НБУ

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками щотижневого аукціону зріс на 1,6 млрд грн, або на 1,3%, до 127 млрд грн

Як передає RegioNews, про це УНІАН повідомили в Національному банку України. Згідно з повідомленням, з початку року обсяг вкладень нерезидентів в українські ОВДП виріс на 11,2 млрд грн, або на 9,7%. Таким чином, в цілому частка нерезидентів на ринку ОВДП України зросла до 15,7%, відзначили в банку. Нагадаємо, в 2019 році обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики України виріс на 109 млрд грн, або в 18 разів, до 115,8 млрд грн.

.