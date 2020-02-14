Антикорупційний суд почав розглядати справу депутата Київміськради Кримчака

У Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче засідання у справі екссекретаря земельної комісії Київської міської ради Сергія Кримчака та його спільника, яких обвинувачують у незаконному заволодінні земельними ділянками у Києві

У Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче засідання у справі екссекретаря земельної комісії Київської міської ради Сергія Кримчака та його спільника, яких обвинувачують у незаконному заволодінні земельними ділянками у Києві

Про це Regionews повідомляє з посиланням на пресслужбу САП. Сергія Кримчака та його спільника звинувачують у незаконному заволодінні 6 ділянками у Голосіївському районі Києва загальною вартістю понад 2,5 млн грн, що перебували у комунальній власності громади столиці. "Колегія суддів ВАКС також розглянула та відмовила в задоволенні клопотання захисту про відвід колегії. Після чого судді оголосили перерву в засіданні до 14:00 годин 2 квітня 2020 року", - зазначається в повідомленні.

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