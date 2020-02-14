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14 лютого 2020, 13:40 2

Антикорупційний суд почав розглядати справу депутата Київміськради Кримчака

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14 лютого 2020, 13:40 2
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У Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче засідання у справі екссекретаря земельної комісії Київської міської ради Сергія Кримчака та його спільника, яких обвинувачують у незаконному заволодінні земельними ділянками у Києві
У Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче засідання у справі екссекретаря земельної комісії Київської міської ради Сергія Кримчака та його спільника, яких обвинувачують у незаконному заволодінні земельними ділянками у Києві

Про це Regionews повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Сергія Кримчака та його спільника звинувачують у незаконному заволодінні 6 ділянками у Голосіївському районі Києва загальною вартістю понад 2,5 млн грн, що перебували у комунальній власності громади столиці.

"Колегія суддів ВАКС також розглянула та відмовила в задоволенні клопотання захисту про відвід колегії. Після чого судді оголосили перерву в засіданні до 14:00 годин 2 квітня 2020 року", - зазначається в повідомленні.


#Сергій Кримчук
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