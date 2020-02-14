У морських портах Криму масово звільняються працівники
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал Крым24.
Директор підприємства Денис Дворниченко розповів, що підприємство планує скоротити кілька сотень людей,
"Це не перше скорочення. Цього разу є ознаки масовості. Поки не можна сказати, скільки конкретно людей залишаться без роботи. Ми оптимізуємо організаційну структуру, в Керчі історично перебувало кілька філій. Така оптимізація дозволяє більш м'яко підходити до питань управління підприємством. Тим не менш, імовірно, скорочення торкнеться близько 400 осіб в одному місті", – зазначив він.
У той же час, в підконтрольному Росії Міністерстві транспорту Криму пропонують працівникам підприємства "Кримські морські порти" влаштовуватися працювати на заводи у Керчі.
Так, згідно з інформацією відомства, морські порти підписали угоди з ГУП "Керченський металургійний завод", а також АТ "Суднобудівний завод залив", якими передбачена можливість працевлаштування працівників морських портів.
В російському Мінтрансі Криму відзначили, що керченський центр зайнятості готовий допомогти провести перенавчання працівників.
Повідомляється, що н даний час час опрацьовується питання працевлаштування працівників ГУП РК "Кримські морські порти" в інші організації транспортної галузі, а саме: АТ "Хвиля" (порт Тамань), АТ "Морський торговельний порт Усть-Луга", ТОВ "ТЕС-Термінал-1", ФГУП "Кримська залізниця", ТОВ "Транспортна безпека Криму".
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