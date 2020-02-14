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14 лютого 2020, 13:28 7

У Тернополі знімають рекламні вивіски

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14 лютого 2020, 13:28 7
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Сьогодні, 14 лютого, у Тернополі демонтували 32 розміщені на електричних опорах рекламні конструкції.
Фото із сайту Тернопільської міської ради
Сьогодні, 14 лютого, у Тернополі демонтували 32 розміщені на електричних опорах рекламні конструкції.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

14 лютого постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд знято 32 рекламні конструкції. Розміщені вони були на електроопорах на вулицях Генерала М. Тарнавського, Київська, 15 Квітня, проспект Злуки.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 06.02.2020 року № 92 "Про демонтаж рекламних засобів".

Для повернення демонтованих об’єктів власникам необхідно звернутися в ПП "Східний масив" за адресою проспект Степана Бандери, 94.


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