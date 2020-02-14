Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пояснила порядок передачі показань лічильників, нарахування та оплати послуг з водопостачання та водовідведення

Фото: flickr/Ren Miko

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пояснила порядок передачі показань лічильників, нарахування та оплати послуг з водопостачання та водовідведення

Як передає RegioNews, посилаючись на прес-службу регулятора, надання послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.

Зазначається, що рахунки на оплату наданої послуги формуються виконавцем або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, на основі показань вузла комерційного обліку води (будинкових лічильників). Виконавець або визначена власником (співвласниками) інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, формує та надає споживачу (його представнику) рахунки на оплату наданої комунальної послуги щомісяця.

"Рахунки на оплату комунальної послуги надаються споживачу на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунки можуть надаватися споживачу в електронному вигляді, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів. Рахунки надаються споживачу на безоплатній основі", - йдеться у повідомленні.

НКРЕКП зазначає, що споживач має право без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені виконавцем послуги нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

"Крім того, звертаємо увагу, що зняття показань вузлів комерційного обліку води (будинкових лічильників) щомісяця здійснюється виконавцем послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів послуги, у присутності споживача або його представника (представника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку), якщо інше не передбачено договором", - пояснив регулятор.

Підкреслюється також, що зняття показань вузлів розподільного обліку води (квартирних лічильників) здійснюється споживачами, якщо інше не передбачено договором. Споживач щомісяця передає показання вузлів розподільного обліку води виконавцю послуг або визначеній власником (співвласниками) іншій особі, що здійснює розподіл обсягів послуги, у спосіб, передбачений договором.

"Показання вузлів розподільного обліку води (квартирних лічильників) знімаються споживачем в останній день розрахункового періоду та надаються виконавцеві одним з таких способів, як телефоном, факсом, за допомогою електронних сервісів, запроваджених виконавцем, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг", - йдеться у документі.

Виконавець періодично, не менше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку води у присутності споживача або його представника.

Нагадаємо, 6 лютого 2020 року НКРЕКУ підвищила тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.