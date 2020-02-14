17:19  14 лютого
У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
17:59  14 лютого
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
12:28  14 лютого
Розслідування по Оману: Кремль спростовує, ОП подає до суду
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2020, 12:56 7

На шахті в Донецькій області під землею залишаються 57 гірників

Читайте также
на русском языке
14 лютого 2020, 12:56 7
Читайте также на русском языке
Триває протест гірників на шахті Краснолиманська
Фото: Сторінка в Facebook Михайла Волинця
Триває протест гірників на шахті Краснолиманська

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, станом на 10.00 під землею залишаються 57 гірників.

"За інформацією, що надходить від працівників шахти, їх родин - адміністрація підприємства, місцева влада ситуацію ігнорують. Не викликають гірничорятувальну службу, відсутнє системно налагоджене постачання харчування та питної води. Їжу та воду зібрали та передали протестуючим самі робітники підприємства”, - зазначив Волинець.

Шахтарі залишаються під землею на горизонті 545 метрів у камерах околошахтного двору. Трудовий колектив вимагає повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року, січень 2020-го.

Нагадаємо, шахтарі почали акцію протесту 13 лютого.


шахтеры
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Андрій Романенко
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »