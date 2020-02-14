На шахті в Донецькій області під землею залишаються 57 гірників

Триває протест гірників на шахті Краснолиманська

Фото: Сторінка в Facebook Михайла Волинця

Триває протест гірників на шахті Краснолиманська

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, станом на 10.00 під землею залишаються 57 гірників.

"За інформацією, що надходить від працівників шахти, їх родин - адміністрація підприємства, місцева влада ситуацію ігнорують. Не викликають гірничорятувальну службу, відсутнє системно налагоджене постачання харчування та питної води. Їжу та воду зібрали та передали протестуючим самі робітники підприємства”, - зазначив Волинець.

Шахтарі залишаються під землею на горизонті 545 метрів у камерах околошахтного двору. Трудовий колектив вимагає повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року, січень 2020-го.

Нагадаємо, шахтарі почали акцію протесту 13 лютого.