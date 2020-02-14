На шахті в Донецькій області під землею залишаються 57 гірників
Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
За його словами, станом на 10.00 під землею залишаються 57 гірників.
"За інформацією, що надходить від працівників шахти, їх родин - адміністрація підприємства, місцева влада ситуацію ігнорують. Не викликають гірничорятувальну службу, відсутнє системно налагоджене постачання харчування та питної води. Їжу та воду зібрали та передали протестуючим самі робітники підприємства”, - зазначив Волинець.
Шахтарі залишаються під землею на горизонті 545 метрів у камерах околошахтного двору. Трудовий колектив вимагає повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року, січень 2020-го.
Нагадаємо, шахтарі почали акцію протесту 13 лютого.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду