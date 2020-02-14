Міноборони презентувало зміни в закон про держтаємницю

Міністерство оборони України подало в п'ятницю, 14 лютого, під час засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони зміни в закон про державну таємницю

Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України подало в п'ятницю, 14 лютого, під час засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони зміни в закон про державну таємницю

Як передає RegioNews, посилаючись на РБК-Україна, про це заявив представник Міноборони, радник міністра оборони Артур Переверзєв. "Зміни, які пропонуються до 14 статті, пов'язані з необхідністю встановлення певного порядку, за яким буде відбуватися розсекречення договорів державного оборонного замовлення", - заявив він. За словами Переверзева, зараз закон про держтаємницю містить лише окремі норми про розсекречення і не дає можливості Кабінету міністрів складати міжвідомчу комісію для розсекречення договорів. "Саме тому пропонуються такі зміни, які зроблять виконання закону "Про оборонні закупівлі"- тієї редакції, яка буде голосуватися у Верховній раді. Тобто, якщо в редакції закону "Про оборонні закупівлі "передбачається розсекречення в установленому порядку, то зміни в 14 статтю як раз говорять про цей порядок", - зазначив представник Міноборони. Як відомо, в березні 2019 року в Раді заявляли, що з діяльності державного концерну "Укроборонпром", навколо якого розгорнувся скандал із розкраданнями, буде частково знята державна таємниця.

.