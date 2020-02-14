В озері Лугове на столичній Оболоні виявили нафтопродукти і мазут
Із зливного підземного колектора бруд потрапляє в озеро, а звідти – у Дніпро. Хто зливає пальне в озеро поки невідомо
Із зливного підземного колектора бруд потрапляє в озеро, а звідти – у Дніпро. Хто зливає пальне в озеро поки невідомо
Забруднення зафіксували ще торік у серпні, пише RegioNews з посиланням на ТСН.
"У комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" є сорбент для очистки води, але він працює лише при температурі води вище десяти градусів тепла. Тому чекаємо потепління", - розповів командир київської служби порятунку Дмитро Піхало.
Неподалік озера є вагоноремонтний завод ,СТО, автомийки і гаражі. Однак в офісі залізниці кажуть, що мають свою внутрішньогосподарську каналізацію, а міською не користуються. Паливо ж перевозять у вагонах. На СТО стверджують, що відпрацьоване мастило з машин зливають у діжки і продають.
За фактом зливання нечистот відкрили кримінальне провадження і призначили екологічну експертизу.
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