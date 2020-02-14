Розслідування по Оману: Кремль спростовує, ОП подає до суду
Як повідомили RegioNews у пресслужбі ОП, ці дані цілком і повністю не відповідають дійсності.
"Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим", -йдеться у повідомленні.
В Офісі зазначили, що оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних "джерел", яке має місце у випуску програми "Схеми", розцінюють як відверту маніпуляцію громадською думкою.
"Офіс Президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень", - додали у пресслужбі.
Також там звернули увагу суспільного мовника – телеканалу "UA: Перший" на розповсюдження в його ефірі інформації, "що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю".
В свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "брехнею" інформацію журналістів про зустріч Володимира Зеленського та секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, повідомляють россійські ЗМІ.
Нагадаємо, раніше Національне агентство з попередження корупції повідомило про початок перевірки з приводу поїздки президента Володимира Зеленського в Оман у січні 2020 року.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" Радіо Свобода щодо візиту президента Володимира Зеленського в Оман - "це все - неправда від початку і до кінця".
ДОВІДКА: 5 січня 2020 року український президент Володимир Зеленський разом з родиною був помічений в одному з готелів Оману. Після цього в Офісі президента повідомили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. В ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з сім'єю і за власні гроші.
За даними програми "Схеми", секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду