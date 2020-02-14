З аеропорту Дніпра в 2020 році запустять два міжнародні рейси

У Дніпропетровській ОДА розглядають можливість організації регулярного авіасполучення з Туреччиною

Фото: Дніпропетровська облдержадміністрація

У Дніпропетровській ОДА розглядають можливість організації регулярного авіасполучення з Туреччиною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Днепр.

За словами голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренко, буде збільшена карта польотів з Дніпра.

"Після того як ми провели переговори з керівництвом аеропорту, ми збільшимо карту польотів з Дніпра. Це точно Берлін, а також ще одна лінія, яку ми назвемо пізніше. Скажу тільки, що на даний час розглядаємо можливість організації польотів в Австрії, Німеччині та Польщі, а також регулярного авіасполучення з Туреччиною. Підпис під договорами буде поставлено незабаром", - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, авіакомпанія Wind Rose анонсувала запуск нового напрямку Дніпро-Берлін, Берлін-Дніпро.