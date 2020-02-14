З аеропорту Дніпра в 2020 році запустять два міжнародні рейси
У Дніпропетровській ОДА розглядають можливість організації регулярного авіасполучення з Туреччиною
У Дніпропетровській ОДА розглядають можливість організації регулярного авіасполучення з Туреччиною
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Днепр.
За словами голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренко, буде збільшена карта польотів з Дніпра.
"Після того як ми провели переговори з керівництвом аеропорту, ми збільшимо карту польотів з Дніпра. Це точно Берлін, а також ще одна лінія, яку ми назвемо пізніше. Скажу тільки, що на даний час розглядаємо можливість організації польотів в Австрії, Німеччині та Польщі, а також регулярного авіасполучення з Туреччиною. Підпис під договорами буде поставлено незабаром", - сказав Бондаренко.
Нагадаємо, авіакомпанія Wind Rose анонсувала запуск нового напрямку Дніпро-Берлін, Берлін-Дніпро.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації