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14 лютого 2020, 12:11 4

З аеропорту Дніпра в 2020 році запустять два міжнародні рейси

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14 лютого 2020, 12:11 4
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У Дніпропетровській ОДА розглядають можливість організації регулярного авіасполучення з Туреччиною
Фото: Дніпропетровська облдержадміністрація
У Дніпропетровській ОДА розглядають можливість організації регулярного авіасполучення з Туреччиною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Днепр.

За словами голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренко, буде збільшена карта польотів з Дніпра.

"Після того як ми провели переговори з керівництвом аеропорту, ми збільшимо карту польотів з Дніпра. Це точно Берлін, а також ще одна лінія, яку ми назвемо пізніше. Скажу тільки, що на даний час розглядаємо можливість організації польотів в Австрії, Німеччині та Польщі, а також регулярного авіасполучення з Туреччиною. Підпис під договорами буде поставлено незабаром", - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, авіакомпанія Wind Rose анонсувала запуск нового напрямку Дніпро-Берлін, Берлін-Дніпро.


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