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14 лютого 2020, 11:38 1

На Буковині із родини вилучили чотирьох дітей

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14 лютого 2020, 11:38 1
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У Чернівцях батьки чотирьох неповнолітніх дітей довели житло до небезпечного для проживання стану. Дітей з родини вилучили і помістили в соціальний центр.
Фото зі сторінки ювенальної превенції в Чернівецькій області у facebook
У Чернівцях батьки чотирьох неповнолітніх дітей довели житло до небезпечного для проживання стану. Дітей з родини вилучили і помістили в соціальний центр.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ювенальну превенцію ГУ національної поліції в Чернівецькій області.

Правоохоронці неодноразово робили зауваження та притягали до адміністративної відповідальності батьків чотирьох неповнолітніх дітей. Проте висновки вони не зробили, умови проживання родини стали небезпечними для життя та здоров`я малят.

При черговій перевірці ювенальною превенцією Садгірського відділення поліції, комісією складено акт оцінки ризиків, акт обстеження житлово-побутових умов, передбачених нормами чинного законодавства.

Дітей вилучили із сім'ї та помістили до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Наразі життю та здоров’ю дітей нічого не загрожує.


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