На Буковині із родини вилучили чотирьох дітей

У Чернівцях батьки чотирьох неповнолітніх дітей довели житло до небезпечного для проживання стану. Дітей з родини вилучили і помістили в соціальний центр.

Фото зі сторінки ювенальної превенції в Чернівецькій області у facebook

У Чернівцях батьки чотирьох неповнолітніх дітей довели житло до небезпечного для проживання стану. Дітей з родини вилучили і помістили в соціальний центр.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ювенальну превенцію ГУ національної поліції в Чернівецькій області. Правоохоронці неодноразово робили зауваження та притягали до адміністративної відповідальності батьків чотирьох неповнолітніх дітей. Проте висновки вони не зробили, умови проживання родини стали небезпечними для життя та здоров`я малят. При черговій перевірці ювенальною превенцією Садгірського відділення поліції, комісією складено акт оцінки ризиків, акт обстеження житлово-побутових умов, передбачених нормами чинного законодавства. Дітей вилучили із сім'ї та помістили до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Наразі життю та здоров’ю дітей нічого не загрожує.

.