У Києві закохані хочуть встановити рекорд з поцілунків

Завтра, 15 лютого, у Києві закохані пари на ковзанах мають намір цілуватися доти, поки не буде оголошений рекорд України "Наймасовіший поцілунок на ковзанці"

Завтра, 15 лютого, у Києві закохані пари на ковзанах мають намір цілуватися доти, поки не буде оголошений рекорд України "Наймасовіший поцілунок на ковзанці"

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews .



Фіксація рекорду відбудеться на ковзанці Національного комплексу "Експоцентр України", де буде створена атмосфера романтики та любові.



"Сотні закоханих очей, Ангели та Купідон, гарячі поцілунки... Головне, щоб від такої шаленої концентрації палкого кохання на одній локації не розтанув лід", - зазначила Вєтрова.

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