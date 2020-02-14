Румунська церква визнала автокефалію ПЦУ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на грецьке агентство церковних новин "Ромфеа".
Зокрема, Синод Румунської церкви прийшов до висновку, що він "спочатку згоден з наданням автокефалії, але між Вселенським і Московським патріархатами повинен бути досягнутий консенсус".
Як повідомляється, в зв'язку з цим Румунська церква направить своїх делегатів на всеправославну зустріч з "українського питання" в Аммані, яка пройде в кінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла.
"Участь Румунської церкви виправдано тим фактом, що всі автокефальні Церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності і євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове", - йдеться в заяві Синоду.
Також Синод вирішив, що Румунська церква братиме участь у всеправославному процесі через єпископів, а не через свого патріарха Данила.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі Єпіфаній був обраний предстоятелем новоствореної Православної церкви України з титулом "митрополит Київський і всієї України". 6 січня 2019 року в патріаршому соборі на Фанарі він отримав підписаний напередодні Вселенським патріархом Варфоломієм томос про автокефалію ПЦУ.
3 лютого 2019 року під час здійснення літургії в Софійському соборі в Києві був настолован за участю митрополита Гальського Еммануїла від Константинопольського патріархату.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як регіональні політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів