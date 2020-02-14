Румунська церква визнала автокефалію ПЦУ

Румунська православна церква вважає законним надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ)

Фото: romfea.gr

Румунська православна церква вважає законним надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на грецьке агентство церковних новин "Ромфеа".

Зокрема, Синод Румунської церкви прийшов до висновку, що він "спочатку згоден з наданням автокефалії, але між Вселенським і Московським патріархатами повинен бути досягнутий консенсус".

Як повідомляється, в зв'язку з цим Румунська церква направить своїх делегатів на всеправославну зустріч з "українського питання" в Аммані, яка пройде в кінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла.

"Участь Румунської церкви виправдано тим фактом, що всі автокефальні Церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності і євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове", - йдеться в заяві Синоду.

Також Синод вирішив, що Румунська церква братиме участь у всеправославному процесі через єпископів, а не через свого патріарха Данила.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі Єпіфаній був обраний предстоятелем новоствореної Православної церкви України з титулом "митрополит Київський і всієї України". 6 січня 2019 року в патріаршому соборі на Фанарі він отримав підписаний напередодні Вселенським патріархом Варфоломієм томос про автокефалію ПЦУ.

3 лютого 2019 року під час здійснення літургії в Софійському соборі в Києві був настолован за участю митрополита Гальського Еммануїла від Константинопольського патріархату.