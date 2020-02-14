Влада Луцька хоче відремонтувати центр міста за кошти простих городян
Мешканців Старого міста у Луцьку змусять міняти паркани та штукатурити фасади своїх будинків за власні заощадження
Мешканців Старого міста у Луцьку змусять міняти паркани та штукатурити фасади своїх будинків за власні заощадження
Про це пише RegioNews з посиланням на Волинь#інфа
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад озвучив, як саме Старе місто планують перетворити в "унікальний мистецький простір”.
"У місті будуть реалізовані нові проекти. У Старому місті проведуть роботи з власниками, які утримують свої території у неналежному стані і псують загальний вигляд старими парканами і напівзруйнованими фасадами. Всі ці недоліки будуть усунуті, а Старе місто, разом із площею "Ринок", отримають нове життя", - наголосив заступник мера.
Лучан зацікавило, яка саме робота із власниками територій у Старому місті планується і за чиї кошти будуть "усувати недоліки”. Григорій Недопад відповів: "За кошти власників будинків".
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