Вітренко вирішив вибити премію з "Нафтогазу" через суд (ВІДЕО)
Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший".
"Якщо якісь чиновники або політики хочуть не виконувати закони, порушувати закони, зобов'язувати компанію не виконувати закони (а виплата зарплати - це закон), то тоді ми повинні захищати свої права. Я вже подав позов до суду. Я нікого не лякаю, просто кажу, що є законний шлях захисту своїх інтересів ", - сказав він.
"Я вимагаю виконання "Нафтогазом" зобов'язань за трудовим договором - виплати зарплати. Ця премія - частина зарплати за українським законодавством, вона прописана в моєму трудовому договорі і тому повинна була автоматично бути виплачена 30 грудня", - додав Вітренко.
Також Вітренко пояснив, що раніше пропонував керівництву компанії країни варіанти щодо цієї премії, проте будь-яка реакція на них відсутня.
"Я сподіваюся, що рішення буде справедливим, ніхто туди (в суд - ред.) Телефонувати не буде", - зазначив виконавчий директор.
Нагадаємо, у 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.
Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн.
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