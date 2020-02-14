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14 лютого 2020, 10:12 1

У Києві шахраї продавали керівні посади в державних органах

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14 лютого 2020, 10:12 1
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Поліція Києва затримала чоловіків, що пропонували продати вакансії на керівні посади в державних органах, до яких насправді не мали жодного стосунку
Поліція Києва затримала чоловіків, що пропонували продати вакансії на керівні посади в державних органах, до яких насправді не мали жодного стосунку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, члени угруповання обіцяли громадянам допомогти працевлаштуватися на керівні посади в вищих органів державної влади. За свої послуги просили винагороду в сумі від 50 до 150 тисяч доларів.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські знайшли печатки та штампи різних органів державної влади та підприємств, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень.

Крім того, було виявлено два предмети, імовірно - гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною схожою на ртуть.

Слідство поки триває. Відкрито кримінальне провадження. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.


#шахрайство
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