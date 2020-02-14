У Києві шахраї продавали керівні посади в державних органах
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужба поліції Києва.
За даними слідства, члени угруповання обіцяли громадянам допомогти працевлаштуватися на керівні посади в вищих органів державної влади. За свої послуги просили винагороду в сумі від 50 до 150 тисяч доларів.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські знайшли печатки та штампи різних органів державної влади та підприємств, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень.
Крім того, було виявлено два предмети, імовірно - гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною схожою на ртуть.
Слідство поки триває. Відкрито кримінальне провадження. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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