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14 лютого 2020, 10:26 2

У Львові два автомобілі насмерть збили працівницю комунального підприємства

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14 лютого 2020, 10:26 2
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Сьогодні, 14 лютого, у Львові на вулиці Липинського відразу два авто здійснили наїзд на 65-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці події.
Сьогодні, 14 лютого, у Львові на вулиці Липинського відразу два авто здійснили наїзд на 65-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні вранці о 7.25. Як попередньо встановили правоохоронці, на жінку, працівницю одного із львівських комунальних підприємств, скоїли наїзд два автомобіля – "Фольксваген", яким керував 71-річний житель Львова, та "Пежо", за кермом якого перебував 38-річний киянин.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як стало відомо, загибла жінка була працівницею Шляхово-ремонтного підприємства Шевченківського району. Анна Миколаївна Рогуля (14.08.1954 року) працювала в комунальних структурах Львова 20 років з лютого 2000 року. Зарекомендувала себе як відповідальний працівник. За даними Шевченківської районної адміністрації, працівниця була в жилеті, здійснювала прибирання прибордюрної частини вулиці.


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