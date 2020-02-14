У Львові два автомобілі насмерть збили працівницю комунального підприємства

Сьогодні, 14 лютого, у Львові на вулиці Липинського відразу два авто здійснили наїзд на 65-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці події.

Сьогодні, 14 лютого, у Львові на вулиці Липинського відразу два авто здійснили наїзд на 65-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні вранці о 7.25. Як попередньо встановили правоохоронці, на жінку, працівницю одного із львівських комунальних підприємств, скоїли наїзд два автомобіля – "Фольксваген", яким керував 71-річний житель Львова, та "Пежо", за кермом якого перебував 38-річний киянин. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Як стало відомо, загибла жінка була працівницею Шляхово-ремонтного підприємства Шевченківського району. Анна Миколаївна Рогуля (14.08.1954 року) працювала в комунальних структурах Львова 20 років з лютого 2000 року. Зарекомендувала себе як відповідальний працівник. За даними Шевченківської районної адміністрації, працівниця була в жилеті, здійснювала прибирання прибордюрної частини вулиці.

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