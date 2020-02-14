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14 лютого 2020, 10:14

Перевірки в СІЗО: у Черкасах виявили порушення

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14 лютого 2020, 10:14
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Прокуратура Черкаської області здійснила комплексну перевірку в ДУ "Черкаський слідчий ізолятор" щодо дотримання конституційних прав ув’язнених і засуджених на належні умови тримання, медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення, а також режимних вимог
Фото: wikimapia.org
Прокуратура Черкаської області здійснила комплексну перевірку в ДУ "Черкаський слідчий ізолятор" щодо дотримання конституційних прав ув’язнених і засуджених на належні умови тримання, медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення, а також режимних вимог

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі прокуратури Черкаської області.

Установлено, що незважаючи на вжиті прокуратурою області заходи, у діяльності зазначеної установи попереднього ув’язнення продовжують мати місце порушення вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про попереднє ув’язнення", "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та інших нормативних і підзаконних актів.

"Зокрема, під час зазначеної перевірки виявлено порушення в частині додержання режимних вимог, технічного облаштування вказаної установи, неналежного матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення спецконтингенту", - йдеться у повідомленні.

З метою усунення виявлених порушень, прокуратурою області на адреси керівників ДУ "Черкаський слідчий ізолятор" та філії ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" в Черкаській області внесено акти прокурорського реагування, які на цей час перебувають на розгляді.

Робота на вказаному напрямі триває.

Нагадаємо, 12 лютого трьох співробітників Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів видання "Слідство.Інфо", було звільнено із займаних посад.


СИЗО Черкассы нарушения
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